Bıçaklar konuştu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Gülseren bölgesinde bir apartman dairesinde, elektrik faturası ödemesinin paylaşımı nedeniyle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Nijerya uyruklu Precious Ugonna Chukwuma, olayı yatıştırmaya çalışan David Bakom isimli başka bir Nijeryalıyı, sağ el parmaklarından yaraladı. Olayın ardından tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Gencer, zanlının 15 Eylül’de, saat 19.00 sıralarında, Gülseren bölgesinde bir apartman dairesi içerisinde, elektrik faturası için kendisine para vermedikleri gerekçesi ile ev arkadaşları ile tartıştığı esnada, mutfaktan almış olduğu ve henüz tespit edilemeyen bıçakla kendisini sakinleştirmeye çalışan David Bakom isimli şahsı sağ ol orta ve yüzük parmaklarından yaraladığını açıkladı. Olayda kullanılan bıçağın arandığını ve alınacak ifadelerin olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.