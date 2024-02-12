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Fiyatlar uçtu

Açık pazarda bile bezelye ve taze baklanın kilosu 130 liranın altına düşmedi

Fiyatlar uçtu
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Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda sebze fiyatları geçtiğimiz haftalara oranla oldukça arttı.
Bezelye ve taze baklanın fiyatı 130 liranın altına düşmedi. Patlıcan ve kabak kilosu 80 liradan alıcı bekledi.  Domates 65, salatalık 60, kolokas 50 liradan satışa sunulurken, pazarın yüz güldüren ucuz ürünleri ise kilosu 20 TL’den satılan mandalina ve portakal oldu. 
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi: 
Hurma:  80 TL
Armut: 70 TL
Kivi: 70 TL
Kestane: 250 TL
Muz: 55 TL
Bakla: 130 TL
Kolokas: 50 
Bezelye: 130 TL 
Domates: 65 TL 
Salatalık: 60 TL
Patlıca: 80 TL
Kabak: 80
Yer: Elması 70 TL 
Pırasa: 50 TL
Kereviz: 20 
Patates: 28 TL 
Soğan: 28 TL
 

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YORUMLAR
ABDI KELES
ABDI KELES - 2 gün Önce

Han da basimizdakiler piyasayi denetleyip ,fiyatlari kontrol altina alacaklardi. Marketler hic girilmiyor,her gun fiyat degitiriyorlar. Vatandasi perisan ettiniz ,ey sayin siyasiciler.....

Ck
Ck - 2 gün Önce

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