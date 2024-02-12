Fiyatlar uçtu

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda sebze fiyatları geçtiğimiz haftalara oranla oldukça arttı.

Bezelye ve taze baklanın fiyatı 130 liranın altına düşmedi. Patlıcan ve kabak kilosu 80 liradan alıcı bekledi. Domates 65, salatalık 60, kolokas 50 liradan satışa sunulurken, pazarın yüz güldüren ucuz ürünleri ise kilosu 20 TL’den satılan mandalina ve portakal oldu.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Hurma: 80 TL

Armut: 70 TL

Kivi: 70 TL

Kestane: 250 TL

Muz: 55 TL

Bakla: 130 TL

Kolokas: 50

Bezelye: 130 TL

Domates: 65 TL

Salatalık: 60 TL

Patlıca: 80 TL

Kabak: 80

Yer: Elması 70 TL

Pırasa: 50 TL

Kereviz: 20

Patates: 28 TL

Soğan: 28 TL

