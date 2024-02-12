Huzur operasyonu

Polis ekipleri önceki gece ülke genelinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Trafik denetimlerinde 2 bin 148 sürücü kontrol edilirken, araçlar didik didik arandı. Denetimler sonucu 450 sürücüye çeşitli suçlardan dolayı ceza yazıldı, 2’si tutuklandı, 50 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı.

Asayiş denetimlerinde ise ülkede kaçak yaşam süren 6 kişi tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre; 2 bin 148 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, 299’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 4’ü sigortasız, 22’si seyrüsefer ruhsatsız ve 2’si yetersiz ışıkla araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 24’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, biri trafik ışıklarına uymamak, biri tehlikeli sürüş yapmak ve polis dur talimatına uymamak ve 69’u diğer trafik suçlarından rapor edildi.

İkamet izinsiz 6 kişiye yasal işlem

Ülke genelinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde ise KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

Söz konusu kişiler aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Alkollü sürücü elektrik direğine çarptı

Bu arada Yayla'da 23 yaşındaki alkollü içki tesiri altındaki araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı ve bordür taşlarıyla elektrik direğine çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza önce gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Tarihsever'in (E-23), 251 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki CM 858 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkmış ve bordür taşlarıyla elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü tutuklandı.