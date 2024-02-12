Suna ERDEN

Lefkoşa ve Alayköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Zehir Operasyonu’nda 30 gram kokain, 200 gram hintkeneviri ve 490 adet MDMA türü uyuşturucu hap ele geçirilirken, Berat Ekin ve Ahmet Vural isimli 2 zanlı tutuklandı.

Zanlılardan Berat Ekin’in, ifadesinde uyuşturucu maddeleri Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye soktuğunu itiraf ettiği açıklandı.

Zanlının getirdiği uyuşturucunun bir kısmını satarak, para temin ettiğini söylediği aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 10 Şubat 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Lefkoşa’da bulunan Büyük Raşit Sokak Dervişe Sakallı Apartmanında kalan zanlı Berat Ekin’in ikametgahında yapılan aramada 30 gram kokain, 20 gram hintkeneviri, 190 adet uyuşturucu hap ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile rulo şekline getirilmiş 10 TL kağıt para ele geçirildiğini söyledi. Polis, evde ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 24 bin TL, 650 Dolar ile bin 100 Euro nakit para da bulunarak emare alındığını açıkladı.

Uyuşturucu saklamak için ev kiraladı

Polis, tutuklanan Ekin’in ifadesinde Alayköy’de uyuşturucuları saklamak için bir evinin bulunduğunu itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının Alayköy’deki evinde 20.45-21.10 saatleri arasında yapılan aramada 180 gram hintkeneviri, 300 adet uyuşturucu hap bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, Berat Ekin’in yanı sıra Alayköy’deki evde kalan Ahmet Vural’ın da tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlı Ekin’in ifadesinde uyuşturucu maddeleri 2023 yılı Aralık ayında Girne Turizm Limanından ülkeye ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının hintkeneviri ve hap sattığını ve bu iş karşılığında para aldığını itiraf ettiğini de açıkladı. Polis memuru, zanlı Ekin’in ifadesinde Ahmet Vural’ın suçla suçsuz olduğunu, kira ödemesin diye evde kalmasını sağladığını, sakladığı uyuşturuculardan haberi olmadığını öne sürdüğünü aktardı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların beyanlarının araştırılacağını ve emarelerin analize gönderileceğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.