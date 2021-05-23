Fota yasta

Hüseyin ÇİÇEK
Girne’ye bağlı Dağyolu (Fota) köyünden dün acı bir haber geldi. İlkin Beyit Sedatgil 46 yaşında hayata veda etti. Kıbrıs Türk Ortaeğitim Öğretmenler Sendikasında (KTOEÖS) çalıştığı öğrenilen Sedatgil, evli ve iki çocuk annesiydi.
Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre Sedatgil’in cenazesi dün pandemi kurallarına uygun şekilde Dağyolu Mezarlığına defnedildi. Zamansız vedası büyük üzüntü yaratan İlkin Beyit Sedatgil gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2021, 10:24