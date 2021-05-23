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Fota yasta

Dağyolu’nun sevilen simalarından evli ve iki çocuk annesi İlkin Beyit Sedatgil 46 yaşında hayata veda etti

Fota yasta
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Hüseyin ÇİÇEK
Girne’ye bağlı Dağyolu (Fota) köyünden dün acı bir haber geldi. İlkin Beyit Sedatgil 46 yaşında hayata veda etti. Kıbrıs Türk Ortaeğitim Öğretmenler Sendikasında (KTOEÖS) çalıştığı öğrenilen Sedatgil, evli ve iki çocuk annesiydi.

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İlkin Beyit Sedatgil’in zamansız vedası tüm sevenlerini hüzne boğdu. Sedatgil’in vefat haberini köy muhtarı Mustafa Arap Çavuşoğlu ise “Köyümüzün sevilen simalarından iyi insan İlkin Beyit Sedatgil’i zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Ben merhumeye Allah’tan rahmet yaslı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim” dedi.
Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre Sedatgil’in cenazesi dün pandemi kurallarına uygun şekilde Dağyolu Mezarlığına defnedildi. Zamansız vedası büyük üzüntü yaratan İlkin Beyit Sedatgil gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. 

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2021, 10:24
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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