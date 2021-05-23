Fota yasta

Hüseyin ÇİÇEK

Girne’ye bağlı Dağyolu (Fota) köyünden dün acı bir haber geldi. İlkin Beyit Sedatgil 46 yaşında hayata veda etti. Kıbrıs Türk Ortaeğitim Öğretmenler Sendikasında (KTOEÖS) çalıştığı öğrenilen Sedatgil, evli ve iki çocuk annesiydi.



Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2021, 10:24

İlkin Beyit Sedatgil’in zamansız vedası tüm sevenlerini hüzne boğdu. Sedatgil’in vefat haberini köy muhtarı Mustafa Arap Çavuşoğlu ise “Köyümüzün sevilen simalarından iyi insan İlkin Beyit Sedatgil’i zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Ben merhumeye Allah’tan rahmet yaslı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim” dedi.Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre Sedatgil’in cenazesi dün pandemi kurallarına uygun şekilde Dağyolu Mezarlığına defnedildi. Zamansız vedası büyük üzüntü yaratan İlkin Beyit Sedatgil gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.