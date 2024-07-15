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Araçlar didik didik arandı

Eğlencenin merkezi Girne’de hafta sonu sıkı denetim gerçekleştirildi

Araçlar didik didik arandı
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Polis ekipleri, ülkenin eğlence merkezi olan, özellikle hafta sonları kalabalık olan Girne’de önceki gece denetim gerçekleştirdi. Toplam 653 araç kontrol edilirken, şüpheli görülen şahısların üzerleri de arandı. Gerçekleştirilen denetimler sonucu 83 sürücü rapor edildi. Sürücülere ceza yazılırken, 23 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı.  
Rapor edilen trafik suçlarına bakıldığını, 47 sürücüye yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak suçundan ceza yazıldı. 
Diğer sürücülerden 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,  8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,  2’si sigortasız araç kullanmak ve 13’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi. 
Ayrıca, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından denetimlere destek verilerek araçlar içerisinde aramalar yapıldı ancak, kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmedi.


Alkollü sürücü kaza yaptı
Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda meydana gelen kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; saat 11.30’da Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun birinci kilometresi üzerinde meydana geldi.
Hüseyin Palabıyık (E-46) 425 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EF 053 plakalı araçla seyrettiği sırada Ali Boy Büfe önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik sıkışıklığı nedeniyle durmakta olan Gülgün Kahraman(K-26) yönetimindeki NY 641 plakalı aracın arka kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, EF 053 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Palabıyık, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan tutuklandı.

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YORUMLAR
Hüseyin Becer
Hüseyin Becer - 14 dakika Önce

Fasıl 155 madde 25 ve 26 da kişilerin ve araçların hangi hallerde aranabileceği açıkça belirtilmektedir.

Hüseyin Becer
Hüseyin Becer - 13 dakika Önce

Polisin sıradan aç bakayım kapıları, bagajı da kontrol edecek söylemeye yetkisi yoktur.

Hüseyin Becer
Hüseyin Becer - 11 dakika Önce

Polisin bu aramaları yapabilmesi için yasa açıkça gerekenleri belirtiyor.

Hüseyin Becer
Hüseyin Becer - 9 dakika Önce

Bir araçta ateşli silah ve patlayıcı madde bulunduğuna polisin şüphe etmesi gerekiyor. Her gelen arabada böyle bir şüphe mi var?

Hüseyin Becer
Hüseyin Becer - 7 dakika Önce

Siz gazeteciler de sanki yerinde çok güzel bir iş yapılıyormuş gibi başlık atıyorsunuz. Araştırmacı gazeteci olunuz sonra vatandaş size gülüyor.

Hüseyin Becer
Hüseyin Becer - 6 dakika Önce

Polisin denetim yapması çok yerindedir. Belirli günlerde değil de devamlı olması gerekiyor. Destekliyorum. Sadece yasalara uygun olması gerekir.

Hüseyin Becer
Hüseyin Becer - 1 saniye Önce

Bu yazının üstündeki görüntüler hiç hoş değil. Polis kişiyi göstere göstere aramaz. O da yasa ile belirlenmiştir. Trafik kontrolünde bu olmuyor. Resim çekilmesine de çok kazıyorum. Bu gazetecilik değildir.

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