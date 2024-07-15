Araçlar didik didik arandı

Polis ekipleri, ülkenin eğlence merkezi olan, özellikle hafta sonları kalabalık olan Girne’de önceki gece denetim gerçekleştirdi. Toplam 653 araç kontrol edilirken, şüpheli görülen şahısların üzerleri de arandı. Gerçekleştirilen denetimler sonucu 83 sürücü rapor edildi. Sürücülere ceza yazılırken, 23 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı.

Rapor edilen trafik suçlarına bakıldığını, 47 sürücüye yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak suçundan ceza yazıldı.

Diğer sürücülerden 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak ve 13’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Ayrıca, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından denetimlere destek verilerek araçlar içerisinde aramalar yapıldı ancak, kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmedi.



Alkollü sürücü kaza yaptı

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda meydana gelen kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; saat 11.30’da Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun birinci kilometresi üzerinde meydana geldi.

Hüseyin Palabıyık (E-46) 425 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EF 053 plakalı araçla seyrettiği sırada Ali Boy Büfe önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik sıkışıklığı nedeniyle durmakta olan Gülgün Kahraman(K-26) yönetimindeki NY 641 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, EF 053 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Palabıyık, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan tutuklandı.