Kimliği belirsiz

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Silver Beach plajında, dün öğle saatlerinde 50’li yaşlarda olduğu tahmin edilen yabancı uyruklu bir kadın cesedi bulundu. Polisin henüz kimliğini belirleyemediği kadının boğulma sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.

Olay Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde, Silver Beach Plajında meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kadının cansız bedeni saat 12.00 sıralarında kayalıklar üzerinde bulundu. Olay yerine giden polis, ilk etapta kadının kimliğini belirleyemezken, uyruğunun Türkmenistan olduğunun tahmin edildiğini açıkladı. Yapılan muayenede darp ve cebir izine rastlanmazken, boğularak yaşamını yitirdiği ihtimalinin ağırlık kazandığı belirtildi. Cenaze otopsi maksatlı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

