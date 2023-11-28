Gardiyanoğlu: Agari ücrette ortayı bulacağız..

Bakan Gardiyanoğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı öncesinde “sahte reçete soruşturması” hakkında basına açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin, dün “reçete yolsuzluğu” hakkında Sosyal Sigortalar Dairesi’ni denetlemesi için Sayıştay Başkanlığı’na başvuruda bulunduğunu hatırlatan Gardiyanoğlu, hiçbir zaman denetlemeden kaçan biri olmadığını vurguladı.

“Sanki biz bakanlıkça bu denetlemenin üzerini kapatırmışız gibi bir hava estirilmeye çalışılıyor” diyen Gardiyanoğlu, tam tersine ilk günden kendi iç denetlemeleri başlattıklarını kaydetti.

-“Kapılarımız tüm denetlemelere açıktır”

Polis, Sayıştay Başkanlığı veya başka denetleyecek olan yerler de varsa Sosyal Sigortaların sonuna kadar denetlemeye açık olduğunun altını çizen Bakan Gardiyanoğlu, “Bu konuda herhangi ihmali olan biri de varsa yasalar önünde doktor ve eczacılarda ne ise aynı uygulama onlarda da olsun… Bu konuda içim gayet rahattır. Kapılarımız tüm denetlemelere açıktır” dedi.

Bakan Gardiyanoğlu, gelecek hafta başı konuyla ilgili geniş bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. 2001’den bugüne kadar idare meclisinin aldığı kararlar ve idarecilerin veya eski Sosyal Sigorta Müdürlerinin gerek Tabipler Birliği gerekse Eczacılar Birliği ile olan yazışmalarını arşivden toplamaya başladıklarını ifade eden Gardiyanoğlu, bununla ilgili idari meclis üyeleriyle birlikte basına geniş toplantı davetinin yapılacağını söyledi.

“Ben de her şey şeffaftır, ben de ağzımdan laf bir kere çıkar” diyen Bakan Gardiyanoğlu, bu süreçte geri adım atmayacağı ve sonuna kadar gideceğini söylediği gibi Sosyal Sigortalarda da bir ihmal varsa Bakan olarak ne geri adım atacağını, ne üzerini kapatacağını, sonuna kadar da bu olayın üzerine gideceğini vurguladı.

“Herkesin içi rahat olsun” diyen Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortalarla ilgili çalışmalarının ise 1 Aralık itibarı ile tamamlanacağını söyledi.