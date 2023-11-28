Meclis Başkanı Töre Türkiye'de..

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, bu kapsamda ilk olarak gittiği Gaziantep’da Oğuzeli Havalimanında KKTC Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Gaziantep Valiliği’ni ziyaret eden Töre, burada Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüştü.

Töre, ziyarette yaptığı konuşmada, 3 ili kapsayan bir ziyaret ile Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Depremde Gaziantep ve diğer bölgelerde yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileklerini ileten Töre, Türk milletinin bir daha böyle bir acı yaşamamasını diledi.

Gaziantep’in kurtuluş savaşındaki simge illerinden biri olduğunu ifade eden Töre, tıpkı Anadolu’da verilen kurtuluş mücadelesi gibi Kıbrıs Türk halkının da topraklarını vatan yapmak için mücadele verdiğini ve sonunda mehmetçiğe kavuştuğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türkünün Türk milletinin bir parçası olduğuna işaret eden Töre, milli davanın müştereken yürütüldüğünü kaydetti.

Vali Çeber’i Rize Valiliği döneminden tanıdığını ifade eden Töre, kendisi ile Gaziantep’te buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Töre, Belediye Başkanı Şahin’in de geçmiş süreçte kabine ve Meclis’teki görevleri ile Türkiye’ye büyük hizmetleri olduğunu dile getirerek, Gaziantep’te depremin ardından hayatın normale dönmesi konusunda ortaya konulan çabaları takdir ettiklerini söyledi.

Türkiye ve KKTC’nin sevinçte ve kederde bir bütün olduğunu söyleyen Töre, depremde yaşanan acılar sonrası büyük Türk milletinin birlik ve beraberliğinin büyük bir güç olarak yaraların sarılmasında kendilerine güven verdiğini belirtti.

Töre, Gaziantep’te il yöneticilerine yaptığı ziyaretlerin ardından karayolu ile Adıyaman’a hareket etti.

Töre’ye ziyaretinde Meclis Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu ile Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik ediyor.