Can kaybı 12 bine yaklaştı

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerini bombaladı. Gazze'de ölenlerin sayısı 11 bin 500'ü geçerken, enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle bölgede sabit hat ve cep telefonları ile internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

BM Filistin Mülteci Ajansı (UNRWA) ise bölgedeki durumun gittikçe içinden çıkılmaz bir hal aldığını belirterek, "Yakıt olmadığı için tüm insani operasyonlarımızı durdurma riski altındayız" açıklamasında bulundu. İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarının üzerinden 41 gün geçti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylanan Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısı 12 evet, 3 çekimser oyla kabul edildi. İsrail ordusu Gazze Limanı'nın operasyonel kontrolünün İsrail askerlerine geçtiğini duyurdu.

İsrail'e oyalama politikası suçlaması

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, sosyal paylaşım platformu Telegram hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Rişk, İsrail'in, Hamas'ın elinde bulunan 50 kadın ve çocuğun serbest bırakılması karşılığında kendi hapishanelerinde bulunan bazı Filistinli kadın ve çocukları serbest bırakmayı ve gerçek bir insani ateşkes ilan etmeyi reddettiğini kaydetti. Anlaşmanın aynı zamanda Gazze Şeridi'ndeki tüm bölgelere insani yardımın ulaştırılması ve yardımların dağıtılmasına olanak tanıyan uygun güvenlik ortamının sağlanmasını da içerdiğini ifade eden Rişk, İsrail'in anlaşmaya varma konusunda ciddi olmadığını, daha fazla zaman kazanmak ve saldırılarını sürdürmek için oyaladığını vurguladı.

İsrail’in, Hamas’ın elinde tuttuğu 50 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerinde tutuklu kadın ve çocukların serbest bırakılması ile Gazze Şeridi’nde 3 gün çatışmalara ara verilmesini içeren esir takası teklifini reddettiği belirtilmişti.

Bombardıman devam ediyor

Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyindeki bazı bölgeler İsrail savaş uçakları ve topçuları tarafından yoğun bombardıman ateşine maruz kaldı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve yapılan hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi çevresi ve Beyt Lahiye bölgesi savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Hava saldırılarıyla eşzamanlı olarak kentin saldırı altındaki bölgeleri üzerine aydınlatma fişekleri atıldı. Filistin devlet haber ajansına göre, İsrail güçlerinin kuşatma altındaki bölgenin merkezindeki El Sabra mahallesindeki bir camiyi hedef aldığı kaydedildi.

Wafa muhabiri, onlarca kişinin de yaralandığının bildirildiğini söyledi.

Wafa, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki telekomünikasyon kulelerine düzenlenen ayrı bir saldırıda en az bir çocuğun öldürüldüğünü duyurdu.

BM Filistin Mülteci Ajansı (UNRWA), bölgedeki durumun gittikçe içinden çıkılmaz bir hal aldığını belirterek, "Yakıt olmadığı için tüm insani operasyonlarımızı durdurma riski altındayız" açıklamasında bulundu.

Can kaybı 11 bin 500'ü aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda öldürülenlerin sayısının 11 bin 500'e ulaştığı aktarılan açıklamada, bunlar arasında 4 bin 710 çocuk, 3 bin 160 kadının olduğu aktarıldı.

Saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nde ölen sağlık çalışanları sayısının 200'e ulaştığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 51 gazeteci ve 22 sivil savunma çalışanının da yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail ordusunun 40 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de 29 bin 800 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların ise yüzde 70'inden fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023, 09:48