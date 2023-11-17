Arkadaşlar DAÜ battı

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde dün Milli Eğitim Bakanlığı’nın 9 milyar 848 milyon 44 bin 900 TL’lik 2024 bütçesi görüşüldü.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay başkanlığında saat 10.45’te başlayan komite toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı bürokratları hazır bulundu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve sabah saatlerinde Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yapan DAÜ-SEN yetkilileri de toplantıya katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmesi sırasında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) konuşuldu. DAÜ’den yetkililerin de söz alıp üniversitenin mali durumu hakkında bilgi verdiği toplantıda, muhalefet ve iktidar milletvekilleri de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, DAÜ yönetimi, sendikalar ve hükümetin taraf olduğu, DAÜ’nün mali açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için hazırlanan ve 4 yıllık planlama öngören protokol de konuşuldu, protokolün son kez müzakere edilip imzalanması gerekliliği ifade edildi.

Toplantıda, DAÜ’nün hazır olmayan 2024 bütçe taslağının da 30 Kasım’a kadar komiteye sunulmasına karar verildi.

Konuşmacılara söz vermeden önce kısa bir konuşma yapan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay, “DAÜ’nün yaşatılması boynumuzun borcu. Burada olmanız, bu üniversiteye verdiğimiz önemi gösteriyor” dedi.

Kılıç: Can suyuna ihtiyaç var

İlk sözü alan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, bütçeyle ilgili özlü bir çalışma yapılamadığını ancak DAÜ’deki krizi çözecek bir bütçe oluşturulacağına inanç belirtti.

Kılıç, “Üniversitenin mali krizden çıkması için alınması gereken tedbirler, hükümetin alacağı kararlar, atacağı adımlar ve gelirlerimizi artırmak için can suyuna ihtiyaç var” dedi.

Gelirlerdeki düşüşün DAÜ’de mali sıkıntıya neden olduğunu kaydeden DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, özellikle yabancı öğrencilerle konusunda sorun yaşandığını belirtti.

Kılıç, üniversitenin 16 bin civarında öğrencisi, bin 500 civarında çalışanı olduğunu bilgisini de verdi.

Hoşkara: DAÜ yalnız bırakılırsa…

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara da toplantıda söz alarak, üniversitede 2019’dan bu yana bütçe açığı oluştuğunu kaydederek, “Bu bugünün sorunu değil. DAÜ yalnız bırakılırsa, sendikalar da sorumluluk üstenmezse sorun çözülmez…” dedi.

Hoşkara, DAÜ’de sorunun sadece kötü yönetim ve gelirlerin azalması olarak gösterilmesinin doğru olmayacağını kaydederek, “Yükseköğrenim serbest bir alana dönüştü. Denetim olmayan bir alana döndü. Eğitim enflasyona uğradı. Hükümetin bu konuda adım atması gerekiyor. Devlet üniversitesi olarak özeller karşısında dezavantajlıyız” şeklinde konuştu.

DAÜ’de 1 milyarın üzerinde bir açıktan söz edildiğini belirten Hoşkara, “DAÜ-SEN olarak bize para verin bu düzeni sürdürelim demiyoruz. Üniversite için en az 4 yıllık programa ihtiyaç var. O güne kadar dış borca da ihtiyaç var” dedi.

Hukuksal hakların gasp edilmemesi ve üniversitenin kadro yapısının dağıtılmaması gerektiğini ifade eden Hoşkara, DAÜ’deki sorunun çözülmesi için siyasi iradeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Şan: Tedbirler pansuman niteliğinde idi…

UBP Milletvekili Alişan Şan, DAÜ ile ilgili protokolü kendilerinin de görmesi gerektiğini belirterek, Maliye Bakanlığı dönemindeki tedbirlerin “pansuman” niteliğinde olduğunu kaydetti.

Şan, DAÜ’de radikal tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Akansoy: İhtiyaç, sürdürülebilir bir yapı

CTP Milletvekili Asım Akansoy, DAÜ’de palyatif bir protokole değil, sürdürülebilir yapıya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Akansoy, DAÜ dahil tüm üniversitelerde eğitimin niteliğinde düşüş olduğunu kaydederek, “Buna karşı hep birlikte çözüm bulmalıyız. CTP olarak bu vizyon çerçevesinde hareket etmeye hazırız” dedi.

Usar: Önce kurum sonra çalışan

CTP Milletvekili Sıla Usar, önce kurumun, sonra çalışanın geldiğini belirterek, DAÜ-SEN’de bu anlayışı görebildiğini kaydetti.

Usar, “DAÜ rekabet etmekte zorlanıyorsa, bu diğer üniversiteler devleti çaldığı içindir. Bu kaçağı görmezden gelemeyiz…” diye konuştu.

Katırcıoğlu: Tehlikeli adımlar atıldı

DAÜ Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, DAÜ’nün kaybettiği rekabet edebilirlik koşulunun sağlanmasıyla üniversitedeki krizin çözülebileceğini söyledi.

Göreve geldiğinde üniversitenin borç batağında olduğunu kaydeden Katırcıoğlu, 15 yılda kapatılamayan borcu 6 ayda kapadıklarını, denk bütçe gerçekleştirdiklerini, 2018’de kasada 80 milyon TL bırakarak görevi devrettiğini belirtti.

Katırcıoğlu, “Son 5 yılda mali işler ve tanıtım merkeze bağlandı. Tehlikeli adımlar atıldı. Başarısızlık sergilendi. Göreve gelir gelmez bütçe komisyonunu yeniden oluşturduk. Harç komisyonunu da yeniden kurduk…” dedi.

Tahsiner: DAÜ'de bir kimlik sorunu yaşanıyor

DAÜ Mali İşler Müdürü Ahmet Tahsiner ise konuşmasında, “DAÜ'de bir kimlik sorunu yaşanıyor….Devlet üniversitesi mi, devlet-vakıf mı? Özel mi? …” diye konuştu.

Öğrenci getirebilmek için çok yüksek burslar verdiklerini de söyleyen Tahsiner, DAÜ’nün 2023 bütçesinin 2.7 milyar TL olduğunu kaydederek, “2024 beklentisi 4 milyar TL’lik bütçe oluşması” dedi.

Çavuşoğlu: Günahkarlık var ki DAÜ battı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ yetkililerinin konuşmalarına işaret ederek, “Kendilerinin günahları olmadığına dair söylem var. Günahkarlık var ki DAÜ battı.. Arkadaşlar, DAÜ battı” şeklinde konuştu.

DAÜ’de katıldığı toplantılar işaret ederek, 6-7 aydır duyduğu “yapacağız” kelimelerinden usandığını söyleyen Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, “Mantıklı-ayakları yere basan söylemler var ama DAÜ rekabet edemez söylemleri fasa-fisodur” dedi.

DAÜ’nün grafiklerinin 3-4 yıldır aşağıya doğru indiğini belirten Çavuşoğlu, “2019’da DAÜ batıyor dedim. Hiç kimse beni dinlemedi. 6-8 ay önceye kadar bana gülerlerdi. Bu kuruma bu kadar saygı ve sevgi göstermemeliydim. Daha dikkatli olmalıydım. Hepimizin suçlu olduğunu söyleyebilecek cesaretim var. Kurumsal olarak DAÜ de hiçbir şey yapmadı” diye konuştu.

DAÜ’de, öğrenci sayısı 16 bine düşerken akademik personelin artırıldığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, emeklilerin DAÜ’de çalışmasının önünü açacak yasa gücünde bir kararname hazırlanacağını söyledi.

Çavuşoğlu, yasa gücündeki kararname eleştirilerine, “Vaktimiz yok” yanıtını verdi.

Yabancı öğrenci sayısının artırılmasına yönelik söylem olduğunu ancak hareket olmadığını kaydeden Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan’la ilişkilerin DAÜ’ye yararı olabileceğini söyledi.

Milli Eğitim Baklanı Çavuşoğlu, “Devlet milyarlık borcu üstleniyor. Vergi bizde, sigortalar bizde, emeklilik bizde olacak…. DAÜ’nün gelirini artırmak için hizmet almaya çalışıyoruz ama 6 ayda yabancılar için bir Türkçe eğitimi açtıramadık” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi kabul edildi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 9 milyar 848 milyon 44 bin 900 TL’lik 2024 bütçesi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edildi. Komite’de, Atatürk Öğretmen Akademisi ile Lefke Avrupa Üniversitesi bütçeleri görüşülmeye başlandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ilişkin konuşmalar yapan muhalefet milletvekilleri, “hazırlıksız olarak tam gün eğitimin uygulanmaya başladığı”; “laik eğitimden uzaklaşıldığı”; “kalabalık sınıflar ve yabancı öğrencilerle ilgili çözüm üretilmediği” gibi eleştirilerde bulundu.

CTP Milletvekili Ongun Talat, ders kitapları ile ilgili eleştirilerde bulunarak, bilimsel eğitimden uzaklaşıldığını söyledi ve bu hatadan geri dönülmesini istedi.

Ülkede cemaatçilik faaliyetlerinin eğitime girdiğini kaydeden Talat, bunun ciddi bir tehdit olduğunu ve buraların denetlenmesini istedi. Talat, “Farklı farklı tarikatlardan bahsediliyor, bunlar ithal tarikatlardır. Kontrolü kaybetmemiz lazım” dedi.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Nerede bir ihbar varsa orayı denetliyoruz” yanıtını verdi.