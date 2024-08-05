Gazze’deki katliam durdurulmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Mısır’a gitti. Bakan Fidan, El Ariş kentinde, Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer ile görüştü. Refah Sınır Kapısını ziyaret eden Bakan Fidan, “Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz. İsrail’e yönelik bütün baskıyı artırmalıyız” dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, Mısır El Ariş Havalimanında Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer Mohamed tarafından karşılandı. Bakan Fidan, Mısır Limanını ve Refah Sınır Kapısını ziyaret etti. Refah sınır kapısında yetkililerden bilgi alan Bakan Fidan, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sınırın öbür tarafı yok edildi

Bakan Fidan, ziyareti sırasında kendilerine Sina Eyalet Valisinin refakat ettiğini ifade ederek, sınır kapısına gelmeden El Ariş Limanına uğradıklarını söyledi. Gemilerle getirilen yardımların nasıl getirildiğini, oradan nasıl kamyonlara yüklenip Refah Sınır Kapısına getirildiğini de görme imkanı bulduklarını söyleyen Bakan Fidan, “Şimdi burada Refah Sınır Kapısı’nda ilgili arkadaşlarımız bizlere brifing verdiler, yaptıkları çalışmaları anlattılar. Tabii an itibariyle Refah Sınır Kapısı trafiğe kapatılmış durumda. Sınırın öbür tarafı bildiğiniz gibi tamamıyla yok edildi. Dolayısıyla bize verilen bilgiye göre, buradan şu anda kamyonlar gitmiyor. Kerem Şalom’a yönlendiriliyor, orada da günde 25 civarında kamyon ancak Gazze’ye geçiş yapabilmekte. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi son derece az bir rakam” dedi.

İlaç yok, yiyecek yok, su yok,

Bakan Fidan açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Şu anda sınırın bulunduğumuz yerden birkaç yüz metre ötede bir insanlık trajedisi meydana gelmekte, bir soykırım işlenmekte. İki milyon insan yerlerinden edilmiş durumda, 40 bin kadın ve çocuk şehit edilmiş durumda. Şu anda ilaç yok, yiyecek yok, su yok, açık havada açlıkla pençeleşen Filistinli kardeşlerimiz var. Buradan bütün insanlığa sesleniyorum: Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz. İnsani yardımın artırılması ve İsrail hükümetine baskı kurulmasına dikkat çeken Bakan Fidan, "İsrail’e yönelik bütün baskıyı arttırmalıyız. Batı devletleri bu suskunluğunu bozmak zorunda, yoksa bu işlenen soykırıma ortak olmaya devam edecekler. Türkiye olarak biz krizin ilk gününden itibaren elimizden gelen her şeyi yaptık. Buradaki kardeşlerimiz de Türkiye’nin yardım yapan ülkeler arasında birinci sırada olduğunu söylüyorlar. Tabi biz yaptıklarımızla bir şey umacak değiliz ama en azından bütün kardeşlerimiz yardım göndererek ellerinden geleni yapıyorlar” diye konuştu. Bakan Fidan, konuşmasının sonunda Mısırlı yetkililere destekleri ve emekleri için teşekkür etti.

