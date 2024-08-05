Sertifikalar verildi

Polis teşkilatında 35 personele ayrı periyotta eğitimler verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan polislere başarı sertifikaları takdim edildi.

Polis Okulu Müdürlüğü’nde 22-26 Temmuz 2024 ve 29 Temmuz- 02 Ağustos 2024 tarihleri “Dosya Etüt Eğitimi” kursu gerçekleştirildi.

İlçe Polis Müdürlüklerinde Adli Şube, Trafik ve Karakollarda işlenen suçlarla ilgili soruşturma yapan personelin mahkemeye sevk etmek amacıyla hazırladıkları tahkikat dosyalarının incelenmesi ve soruşturmalara yön verilebilmesi amacıyla deneyimli ve uzman eğitmenler tarafından 35 personele iki ayrı periyotta eğitimler verildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Polis Okulu Müdürlüğünde Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Ali Adalıer, Polis Genel Müdür II. Yardımcısı Kaan Resa Saçar ve Polis Okulu Müdür Yardımcısı Başmüfettiş Hüseyin Bora’nın katılımı ile gerçekleşen sertifika töreninde kursu başarı ile tamamlayan personele başarı sertifikaları, eğitim veren personele ise teşekkür belgeleri taktim edildi.

Törende konuşma yapan Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Ali Adalıer, hizmet içi eğitimlerin önemine vurgu yaparak Polis Teşkilatı’nın gelişmesi amacıyla bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirterek eğitimleri başarı ile tamamlayan personeli tebrik etti ve görevlerinde başarılar diledi.

