Festival coşkusu sürüyor

10. Beyarmudu Patates Kültür ve Sanat Festivali, büyük bir coşkuyla devam ediyor. Festival kapsamında yemek yarışması gerçekleştirildi. Yapılan yemek yarışmasında katılımcılar üç kategoride hünerlerini gösterdi.

Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde yapılan yemek yarışması ‘ana yemekler’, “Aperatif yemekler ve ‘ tatlılar’ kategorilerinde yarışıldı. Yarışmanın jüri üyeliklerini Mustafa Şah, Hüseyin Tavukçu ve Ahmet Hocalar yaptı. Beyarmudu Belediye Meclis Üyesi Günay Erçika dereceye girenlerin tebrik ederek tüm katılımcılara plaket ve katılım belgesi takdim etti.

Aperatif Yemekler kategorisinde Emine Kasapoğlu, Ana Yemekler kategorisinde Bediz Sarı, Tatlı Kategorisinde Mehtap Erçika dereceye girdi.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek tüm katılımcılara teşekkür ederek hepsi gönlümüzün birincisi ifadesini kullandı

Ayrıca Beyarmudu Belediyesi TSM Korosu birbirinden güzel eserleriyle festivalimize renk katarken, Pera konseri katılımcıları coşturdu.

