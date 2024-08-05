SAİS sürekli devrede

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Atık suların denizlerde yarattığı kirliliğin önüne geçmek, uzaktan ve etkin denetim sağlamak üzere Çevre Koruma Dairesi bünyesinde oluşturulan Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) ile denize deşarjı olan tesisler 7 gün 24 saat esasıyla izleniyor.

İnsan sağlığına ve ekosisteme zarar verecek durumlarla ilgili uyarı vererek, erken müdahaleyi mümkün kılan sistem hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi veren Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, tesislerin sisteme uyumundan memnun olduklarını söyledi. Röportajda Aktolgalı’ya Çevre Koruma Dairesi Atıksu Şube Sorumlusu Bengü Rezza da eşlik etti.

Denize 3 şekilde deşarj yapılıyor

Aktolgalı, SAİS’in, başta atık su arıtma olmak üzere ters ozmoz (RO) ve soğutma suyu tesislerine ait deniz deşarjlarının çevrimiçi (online) izlenebilmesi için kurulduğunu söyledi.

Denize sadece atık su boşaltılmadığını anımsatan Aktolgalı, deniz suyunu arıtıp kullanan tesislerin denize yoğun tuz içeren su deşarj ettiğini, deniz suyunu soğutma suyu olarak kullanan tesislerin de denize deşarjı olduğunu söyledi.

Çalışmalar uzun sürdü

Sistemin kurulmasıyla ilgili çalışmaların uzun sürdüğünü, sadece teknik değil yasal alt yapıya da ihtiyaç duyulduğunu belirten Aktolgalı, bu kapsamda “Derin Deniz Deşarj Yapan Tesislere Yönelik İdari ve Teknik Usuller Yönetmeliği” hazırlandığını ve bu yönetmelik uyarınca denize deşarjı olan tüm tesislerin sisteme dahil olmasının zorunlu hale getirildiğini belirtti.

Denize deşarj noktalarına SAİS kabini kuruldu

Aktolgalı, Karşıyaka’dan Karpaz’a kadar olan bölgede denize arıtılmış su deşarjı olan otellerin belirlendiğini, ilgili otellerin müdürleri ve teknik elemanlarıyla toplantı yapıldığını söyleyerek, sisteme dahil olacak tesislerin denize deşarj noktalarına ölçüm sistemi (SAİS kabini) kurulduğunu anlattı.

Pilot kabin Bafra’da…

Aktolgalı, SAİS için pilot kabinin Bafra Atıksu Arıtma Tesisi’ne kurulduğunu ifade ederek, Çevre Koruma Dairesi’ne kurulan serverin yazılımı için çıktıkları ihalenin 2021’de Merkezi İhale Komisyonu tarafından karara bağlandığını, serverin ve Bafra’daki pilot kabinin kurulumunun maliyetinin 1 buçuk milyon TL’yi aştığını belirtti.

Sistem 7 aydır devrede

Test çalışmalarının geçen yılın sonunda tamamlandığını belirten Aktolgalı, 7 aydır devrede olan sistemde 6’sı atık su, 1’i RO (ters ozmoz) olmak üzere 7 tesisin deşarjının sürekli olarak Çevre Koruma Dairesi tarafından izlendiğini ifade etti.