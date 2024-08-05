Tankere para yetişmiyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde, Yenikent bölgesinde oturan vatandaşlar bir aydır su sorunu yaşıyor. Bir ay önce meydana gelen arızanın ardından bölgelerine su gelmediğini belirten bölge sakinleri, toplanarak bir eylem gerçekleştirdi.

Diyalog muhabirine konuşan Yenikent sakinleri, bölgelerine önceden az miktarda su geldiğini, ancak bir ay önce genel dağıtım merkezinde meydana gelen arızanın ardından hiç su gelmediğini ve tankerlerle taşıma su kullandıklarını ifade etti. Yeniboğaziçi Belediyesi’ne gitmelerine rağmen sorunlarına çözüm bulunmadığını belirten bölge sakinleri, su sorunlarının bir an önce çözülmesini istedi. Toplantı gerçekleştiren bölge sakinleri, gerekirse komite kurarak yetkililerle görüşmek ve mahkemeye başvurmak dahil her türlü yola başvuracaklarını açıkladı.