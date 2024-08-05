Algı yaratıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lider Nikos Hristodulidis’in oldu-bittiler yaratma peşinde olduğunu söyledi ve 3’lü görüşme iddialarını yalanladı. Tatar, Hristodulidis'in “üçlü görüşme” konusundaki açıklamalarını, algı yaratmaktan öte kişisel kaygılarla manipülasyon yapma çabası olarak değerlendirdi; “Bu beyanlarda diplomatik olarak yapılan en büyük hata, BM Genel Sekreteri Antinio Guterres’i de ismini zikrederek, bu çabasına alet etmesidir” dedi. Rum halkına da mesaj veren Tatar, “Rum liderin müzakerelerin kaldığı yerden devam edeceği söylemlerine kanmasınlar, kandırılmasınlar çünkü bu söylemler hem dayanıksız hem de gerçeklikten çok uzaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Hristodulidis'in “üçlü görüşme” söylemleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Tatar, “Rum lider, özellikle Sayın Holguin’in BM Genel Sekreteri’ne raporunu sunması ve Kişisel Temsilci görevinin sona ermesinin ardından büyük bir çaresizliğe düşmüştür. Kişisel Temsilci, yeni ve resmi bir sürece geçilebilmesi için iki taraf arasında ortak zemin olmadığı tespitini yapmış ve bunu Genel Sekreter nezdinde kayda geçirmiştir. Bunun anlamı, rızamızı çektiğimiz ve 2017 yılında Crans Montana’da tamamen tüketilen federasyonun Kıbrıs konusuna dair bir uzlaşı zemini olmadığının resmileşmesidir” dedi.

Bu önemli noktanın yanı sıra Rum Liderin açıklamalarındaki en kabul edilemez cüretinin Kıbrıs Türk halkına dair söz söylenmesi olduğunu vurgulayan Tatar, “En büyük çabası 61 yıldır Kıbrıs Türk Halkına uygulanan izolasyonun artarak devam etmesi olan Rum lider, sadece şahsıma değil halkıma da hakaret etmeye başlamıştır. Kıbrıs Türk Halkının geleceği ne Rum lidere ne de Rum zihniyetine tabidir” ifadelerini kullandı.

Rum Yönetimi’nin bunca yıldır gasp ettiği statüyü sürdürmesine izin vermeyeceklerinin altını çizen Tatar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Rum halkına mesaj: Kanmasınlar, kandırılmasınlar…”

“Bu adada halkımın en temel insan haklarının ihlal edilmesine rıza göstermeyeceğiz. Haksız hukuksuz şekilde, çözümsüz müzakere süreçleri sayesinde devam ettirmek istedikleri konfor alanlarının sürmesine de malzeme olmayacağız. Bu devir geride kalmıştır. Bu vesileyle tekrarlamakta fayda görüyorum; federasyon zemininde müzakere süreçleri bitmiştir. Federasyon zemini bir daha geri gelmemek üzere tüketilmiştir. Dolayısıyla Rum Halkına da mesajım, Rum liderin müzakerelerin kaldığı yerden devam edeceği söylemlerine kanmamalarıdır. Kanmasınlar, kandırılmasınlar çünkü bu söylemler hem dayanıksız hem de gerçeklikten çok uzaktır.”

