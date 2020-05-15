Hükümete “Hemşire istihdam edin” baskısı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve tüm hükümete çağrı yaparak, ivedi olarak Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle hemşire istihdamı için çalışma başlatılmasını istedi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgeçmen yazılı açıklama yaparak, bilim otoritelerinin ikinci ve daha sert bir dalganın gelebileceği uyarısı yaptığına dikkat çekti ve Koronavirüs salgını ihtimal dışı bırakılsa dahi hemşire sayısının yetersiz olduğunu kaydetti.

11 Ekim'de gerçekleşmesi muhtemel Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve muhtemel seçim yasakları nedeniyle münhal için 3 aydan az bir süre kaldığını ifade eden Özgeçmen, hükümetin gecikmeden bu konuda gerekli adımı atması gerektiğini belirtti.