Hükümete “Hemşire istihdam edin” baskısı

Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle hemşire istihdamı için çalışma başlatılması çağrısında bulundu

Hükümete “Hemşire istihdam edin” baskısı
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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, başta  Sağlık Bakanlığı olmak üzere Başbakanlık, Maliye  Bakanlığı ve tüm hükümete çağrı yaparak, ivedi olarak Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle hemşire istihdamı için çalışma başlatılmasını istedi.
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası  Başkanı Ali Özgeçmen yazılı açıklama yaparak, bilim otoritelerinin ikinci ve daha sert bir dalganın gelebileceği uyarısı yaptığına dikkat çekti ve Koronavirüs salgını ihtimal dışı bırakılsa dahi hemşire sayısının yetersiz olduğunu kaydetti.
11 Ekim'de gerçekleşmesi muhtemel Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve muhtemel seçim yasakları nedeniyle münhal için 3 aydan az bir süre kaldığını  ifade eden Özgeçmen, hükümetin gecikmeden bu konuda gerekli adımı atması gerektiğini belirtti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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