894 milyon Euro’luk borç ertelendi

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın borçlarına ilişkin bir haber yayımladı. Rum Merkez Bankasının açıklamasına dayandırılan habere göre, 2020 yılının Aralık ayına kadar ödenmeyecek olan ertelenmiş borçların tutarının 894 milyon Euro; borçları ertelenmesi istenen kredilerin değerinin ise 7,39 milyar Euro olduğunu yazdı.

Güney’de 32 bin 803 kişi işsiz

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta, 2020 yılının ilk üç ayında, işsizlik oranının yüzde 7,3’e ulaştığı haber verildi.

Bu rakamın 2019 yılının aynı dönemine göre azaldığını yazan Alithia gazetesi, Rum İstatistik Dairesinin verilerine göre, 2020 yılının ilk üç ayında Güney Kıbrıs’taki işsizlerin rakamının 32 bin 803, işsizlik oranının ise yüzde 7,3 olduğunu belirtti.

Gazete, 2019 yılının aynı döneminde ise, işsizlerin rakamının 39 bin 252, işsizlik oranının ise yüzde 8,8 olduğunu ekledi.