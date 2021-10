Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa açık pazarda dün sebze ve meyve fiyatları oldukça yüksekti. Mevsim sebzesi olan bamyanın kilosu 20 liradan satıldı. Manavlar, ilgi çekebilmek için vatandaşlara “Bamya 20 lira gel gör de alma”

diyerek çağrı yaptı.

Domatesin ile mevsimi bitmek üzere olan taze börülcenin kilosu 15 liradan satıldı.

Vatandaşlar pazar yerindeki fiyatlardan şikayetçi olurken, Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli market fiyatları dengelediklerini, ürünlere fahiş zamların gelmesini engellediklerini savundu.

Vatandaşın geçim zorluğu çerisinde olduğunu pazar esnafı olarak bildiklerini belirten Garabli, “Biz de aynı zorlukları yaşıyoruz” dedi.

Garabli: Bizler de şikâyetçiyiz

Üretimde yaşanan sıkıntıların Pazar fiyatlarını etkilediğini kaydeden Garabli açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bir memlekette ucuz ürün yeme ihtimali sadece birçok kişinin aynı ürünü yetiştirmesi ve piyasada bollaşmasıyla olur; aksi takdirde ucuz ürün olma olasılığı sıfırdır. İthal ürünlerde serbestlik yok kurallara uygun olsanız bile getiremiyorsunuz ve birkaç kişinin eline kalıyor bu şekilde de rekabet sağlanamıyor. Bu kişiler de istedikleri fiyattan uygulama yapılıyor halbuki rekabet sağlansa piyasa bu kadar fahiş olmayacak.

Pazarın o bölgede olmadığı günlerde fiyat araştırması yapılsın ve ürünlerin kalitesiyle birlikte fiyatları karşılaştırılsın. Bir ikincisi de pazarda domates, salatalık, satan peynir, yumurta, bakliyat vs. türü ürünler satmıyor ki… Bir üründe yaptığı indirimi öbür üründe kazansın. Biz pazar esnafları ürünlerin fiyatları ucuzdur demiyoruz pahalı değil demiyoruz aksine bizler de şikâyetçiyiz. Ürünler pahalandı sonra bizim işlerimiz de iyi gitmiyor bizler de ucuzluktan yanayız ki sürümü sağlayabilelim ama maalesef sadece pazar değil memlekette elini nereye istersen at yanıyor. Bu yazdıklarıma ek aksine pazarlar olmasa iddia ederim ki bu fiyatlar piyasada daha uçuk rakamlarla satılacaktır pazarlar her bölgede fiyat dengesinin en büyük unsurudur.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:



Bamya: 20 TL (Kilosu)

Salatalık: 3.50 TL (Kilosu)

Domates: 15 TL (Kilosu)

Armut: 18 TL (Kilosu)

Muz: 12 TL (Kilosu)

Nektarin: 18 TL (Kilosu)

Şeftali: 18 TL (Kilosu)

Mantar: 35 TL (Kilosu)

Erik: 25 TL (Kilosu)

Börülce: 15 TL (Kilosu)