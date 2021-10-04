Çok sevdiği eşinin yanına gitti

Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinde önemli görevler üstlenen, emekli polis Sümer Şehitoğlu hayatını kaybetti.

Şehitoğlu’nun vefatı sevenlerini üzdü. Şehitoğlu’nun bir süredir Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi. Yakınları ve arkadaşları Şehitoğlu’nun ölümünden dolayı yaşadıkları üzüntüyü ifade ederken, “Çok sevdiği eşi Sevgi’nin yanına gitti” yorumunu yaptı.