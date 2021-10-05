Cesur ve güzel

Ülkemizin tanınmış spor eğitmeni Sami Hamidi, Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer ile nikah masasına oturdu.

Uzun zamandır birlikte olan ikili, Acapulco Resort Hotel'de dünya evine girdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı törende Melisa Emirbayer’in gelinliği dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da düğün törenine katıldı ve genç çiftle bir de hatıra fotoğrafı çekti.

Efsane bir geceydi

Düğünden bir anı sosyal medya hesabından paylaşan Melisa Emirbayer, "Bu özel günümüzde bizi gerek mesajlarıyla, gerek arayarak, gerekse yanımızda olarak yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. En özel en güzel duygularımsın" ifadelerini kullandı.

Sami Hamidi ise, 'Bu özel günümüzde yanımızda olan, arayan, mesaj atan iyi dileklerini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Efsane bir geceydi' dedi.

Mutluluğa 'evet' diyen Melisa Emirbayer sosyal medya hesaplarından soyadı kısmına 'Hamidi'yi de ekledi.

Survivor Türkiye-Yunanistan formatında yarışan Melisa Emirbayer, yarışma ardından Survivor Panorama programında yorumculuk yaptı.