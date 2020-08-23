Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde, Muzaffer Girgin’e ait evin karşısındaki arazide parça tesirli bomba olduğundan şüphelenilen patlayıcı madde ele geçirildi. Muzaffer Girgin ile meselede şüpheli görülen yeğeni Doğan Girgin tutuklandı. Zanlılar dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Engin Yıldız, Yeniboğaziçi’nde bir arazide patlayıcı madde olduğuna ilişkin ihbar aldıklarını ve konu bölgeye gidilerek, yapılan aramada torba içerisinde gömülü vaziyette parça tesirli bomba ele geçirdiklerini söyledi. Konu arazinin karşısında evi bulunan Muzaffer Girgin’in ve meselede şüpheli olarak görülen Doğan Girgin’in gözaltına alındığını bildiren Yıldız, konu patlayıcı maddenin etkisiz hale getirilerek emare olarak alındığını söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren Yıldız, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Dilşah Karayel, zanlıların 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2020, 02:55