Hükümete açık çağrı

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yanındaki araziye yapılması planlanan pandemi hastanesine merhum Mustafa Çelik’in isminin verilmesini istedi.

Dernek Başkanı Güney Kiprit tarafından yapılan açıklamada, “Rahmetli onursal başkanımız Mustafa Çelik’in halkın bağışları ile kuruş kuruş toplayıp özelde engellilerin, genelde ise tüm gençliğimizin kullanımına hizmet edecek olan spor salonunun inşasını ilgili arazide başlatıp, yaklaşık 500 bin TL’lik bir yatırım ile belli bir aşamaya getirmiş olduğu, dernek yönetimi olarak onun ölümünden sonra da bizlerin onun adını taşıyacak olan bu inşaatın tamamlanması adına Mimar Mühendisler Odası ile Ulusal bir proje yarışmasını gerçekleştirip, kazanan projenin hayata geçirilmesi adına TC Büyükelçiliği ile TC Yardım Heyetine projeler götürülmüştür… Bu yaşanan gelişmelerden dolayı, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği olarak yaşamış olduğumuz bu mağduriyetin hükümetimiz tarafından uygun bir şekilde karşılanmasını, bizlerin ve camiamızın yaşamış olduğu derin duygusal çöküntünün bir nebze olsun hafifletilmesi adına yapılacak olan pandemi hastanesine onursal başkanımız rahmetli Mustafa Çelik’in isminin verilmesini bağış yapan halkımız ve camiamız adına talep ederiz” denildi.

