Miktar yüklü

Lefkoşa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Mehmet Dikmen, Hasan Boncuk ve Şengül Akburç, uyuşturucu madde bulundurma ve verme suçları gerekçesiyle tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görev yapan Polis Memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı.

Sakallı, zanlılar Mehmet Dikmen, Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’un “kanunsuz uyuşturucu madde alma ve verme suçlarından” methaldar olduğunu belirtti. Sakallı, Lefkoşa’da, Çağlayan bölgesinde 21 Ağustos 2020 tarihinde zanlı Mehmet Dikmen’in şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine üstünün arandığını kaydederek, yapılan arama sonucunda zanlının üzerinde ve üzerinde Gratis yazan renkli alışveriş çantasının içerisinde pembe naylona sarılmış yaklaşık 150 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını dile getirdi.

Yakalanmadan 100 gramını vermiş…

Zanlının giymekte olduğu kot pantolonun sol arka cebinde de mavi renk naylona sarılı yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu ifade eden Sakallı, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını bildirdi.

Sakallı, zanlının gönüllü ifadesinde yakalanmadan yarım saat önce zanlılar Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’a 100 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde verdiğini itiraf ettiğine işaret ederek, söz konusu zanlıların Gazimağusa polis ekipleri tarafından tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığına vurgu yaptı.

Boncuk’un evi temiz çıktı

Zanlıların ikametgahlarının arandığını dile getiren Sakallı, zanlı Hasan Boncuk’un evinde herhangi bir bulguya rastlanmadığına dikkat çekerken, zanlı Şengül Akburç’un evinde ise

1 adet sarılı halde uyuşturucu maddenin bulunduğunu kaydetti.

Sakallı, zanlılar Mehmet Dikmen ve Hasan Boncuk’un gönüllü ifade verdiğini söyleyerek, zanlı Şengül Akburç’un ise gönüllü ifade vermediğini belirtti.

Sakallı, verilen ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, emare olarak alınan maddelerin türünün araştırılacağını ve başka şahıs ile emarelerin aranmakta olduğunu dile getirerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Üçü de üç gün hücrede

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi..