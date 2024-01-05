Duruşmayı izleyen siyasilerin yorumu

Çavuşoğlu: Bu insanlar katildir

katillikten yargılanmalıdır

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün de devam eden İsias davasında Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da tanık olarak dinlendi.

İlk günden itibaren deprem bölgesinde olan ve buradaki çalışmaları koordine eden Çavuşoğlu, “Böyle bir felaketin hazırlayıcısını affetmemiz, buna doğal afet dememiz mümkün değil. Bu kadar adi bir bina yapmayı nasıl başardılar? Bu insanlar katildir, katillikten yargılanmalıdırlar” dedi.

Çavuşoğlu, “Böyle bir felaketin hazırlayıcısını affetmemiz, buna doğal afet dememiz mümkün değil. Bu kadar adi bir bina yapmayı nasıl başardılar? Bu insanlar katildir, katillikten yargılanmalıdırlar” şeklinde konuştu.



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Erhürman: Sanıklara büyük

bir rahatlık sağlandı



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren İsias Otel dava duruşmasında, salonda bulunmamalarının sanıklara büyük bir rahatlık sağladığını vurguladı.

Duruşmayı yerinden izleyen Erhürman, değerlendirmelerde bulundu. Ailelerin büyük bir metanetle yaşadıklarını anlattığını belirten Erhürman, anlatılanlarda çok değerli şeyler olduğunu ifade etti.

Duruşmada otel sahibinin açıklamalarının çok uzun olsa da özetle “Biz bu binayı yaparken her tür dikkat ve özeni gösterdik, hatta gereğinin ötesinde dikkat ve özen gösterdik” ve “Bu bir depremdir, yapacak bir şey yoktu” dediğini ancak otele ve otelin yakınlarındaki diğer binalara bakıldığında farklı bir tablonun görülebileceğini anlattı.

İsias’a yakın birçok binanın ayakta kaldığını, bu düzeyde bir can kaybının oradaki hiçbir binadan çıkmadığını kaydeden Erhürman, bunun "gereğinin ötesinde dikkat ve özen gösterdim" açıklamasını yalanlamaya yeterli olduğunu kaydetti.



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Özersay: Yalan makinesi

olsaydı kesinlikle yanardı

İsias davasını takip etmek için Adıyaman’da bulunan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, katıldığı bir canlı yayında dava ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zanlıların mahkemede çelişkilerle ve yalanlarla dolu ifadeler, yanıtlar verdiğini söyleyen Kudret Özersay, sözlerini “Verdikleri ifadelere baktığınızda maalesef son derece soğukkanlı bir biçimde yaklaşık 9 saat yalanlardan ibaret bir şeyler dinledik. Daha önceki açıklamalardan çelişmenin dışında, birbirleriyle çelişen ifadeler var. Herkes sorumluluğu üzerinden atıp elini yıkamaya çalışıyor. Paçalarından yalan akıyor adeta. Burada bir yalan makinesi olsaydı yanardı herhalde” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024, 09:42