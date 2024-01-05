‘Yanlış anlaşıldım’

Abdullah SUİÇEZ

Gemikonağı’nda 16 yaşındaki çocuğun iki kişiyi bıçakladığı olayla ilgili Türkiye’den KKTC’ye gelen Ersin Akgönül, Girne Turizm Limanı’nda tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı. Bıçaklama olayına karşılan 16 yaşındaki çocuğun amcası olan zanlının, yazılı ölüm tehdidi suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldığı belirtildi. Mahkemede konuşan zanlı ise yanlış anlaşıldığını söyledi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının Gemikonağı’nda önceki gün meydana gelen olayda evden çıkarılmak istenen kardeşi Emre Akgönül ile 16 yaşındaki yeğeninin karıştığı yaralama olayı ile ilgili sosyal medyaya yayımlanan habere yorum yapan M.Ö.’isimli şahsa tehdit içerikli mesaj yazdığını açıkladı. Polis, zanlının olayda yaralanan İdris Oral ve Metin Oral’ı kastederek, M.Ö.’ye “Arkadaşlarını ziyarete git, onları bir daha göremeyeceksin.

Ben oraya gelince her şey yaşanacak amca, onları fazla savunma, o 3 kardeş adamsa yarın evdeyim” şeklinde tehdit içerikli mesaj yazdığını açıkladı.

Polis, zanlının bu mesajın akabinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaparken, dün sabah yakalandığını açıkladı.

Polis, zanlının telefonunda yapılan incelemede yaptığı yorumun görüldüğünü söyledi. Polis, olayın daha da büyümemesi ve soruşturma amaçlı zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Bir anlık sinirle hareket ettim

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı ise “Bir sinirle o mesajı yazdım ancak öyle bir niyetim yoktu. Ben buraya kardeşimin evini taşımak ve onlara yardım etmek için geldim” dedi.

Mahkeme, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Baba-oğul mahkemeye çıkarıldı

Bu arada Gemikonağı'nda meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili tutuklanan 16 yaşındaki A.Ş.A. babası, Ersin Akgönül mahkemeye çıkarılarak, haklarında bir gün tutukluluk emri alındı.

Ne olmuştu

Ersin Akargöl’ün patronları ve aynı zamanda ev sahipleri olan İdris Oral ile Metin Oral önceki gün 16 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanmıştı. Oral kardeşlerin, Ersin Akargöl’den evden çıkmasını söyledikleri, bu nedenle aralarında tartışma çıktığı belirtilmişti. Akargöl’ün 16 yaşındaki oğlunun kavga esnasında ekmek bıçağı ile İdris Oral’ı karnından, Metin Oral’ı sol koltuk altından bıçaklamıştı. Baba ile oğul tutuklanırken, yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak, müşahede altına alınmıştı.