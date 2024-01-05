90’ar bin liraya serbest

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin lüks sitelerinden olan Ceasar Resort’ta yaşayan M.H.K.’nin dairesine giren, ellerini bağlayıp boğazına bıçak dayadıktan sonra soygun suçu işleyen İranlı Armin Kavaser, Farhat Mota Hallelkti, Mesat Mehtahi ve Astar Kayati hakkındaki soruşturma tamamlandı. M.H.K.’nin dairesinden 40 bin dolar ile 200 bin TL değerinde ziynet eşyası, bilgisayar, kol saatleri ve çanta çalan zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Uyuner, zanlıların,26 Aralık 2023 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, İskele’de Ceasar Resort sitesi içerisinde, M.H.K.’ye ait ikametgaha girerek, ellerini cep telefonu şarj cihazıyla bağlayıp, bıçak dayayarak darp ettiklerini anımsattı.

Polis, zanlıların, M.H.K.ve ve kız arkadaşına ait 40 bin dolar nakit para ile 200 bin TL değerinde, bir adet valiz, bir adet çanta, bir adet diz üstü bilgisayar, 4 adet bayan kol saati ve bir çok bayan zinnet eşyasını çalarak evden çıkış yaptıklarını ve bölgeden uzaklaştıklarını hatırlattı.

Zanlıların aynı gün tespit edildiğini belirten Uyuner, 9 gündür poliste tutuklu olduklarını anımsattı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların, 90’ar bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 400’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmeleri şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.