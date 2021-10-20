Zamanı geldi

Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin dünkü toplantısında genel seçimlerin 26 Aralık’ta yapılması konusunda ortak karar çıkmadı. Diyalog’a konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay, daha önce hükümet ortağı Erhan Arıklı tarafından ortaya atılan 26 Aralık tarihine destek verdiklerini söyledi.

Ülkede ciddi sorunların yaşandığına dikkat çeken CTP ve HP genel başkanları, UBP’nin seçim tarihi konusunda ciddiyetsiz bir tavır sergilemesinden yakındı. CTP lideri Tufan Erhürman “UBP’yi zorlamak açısından meclisten topluca istifayı düşünür müsünüz?” sorusuna “Zaten toplanan bir meclis yok, hükümet de yoktur” yanıtını verdi.

Erhürman: Hangi tarihi getirirlerse getirsinler kabul etmeye hazırız

CTP Genel Başkanı Erhürman,dün tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, açıklamalarda bulundu. Erhürman, Danışma Kurulu toplantısında seçim tarihinin gündeme gelmediğini ifade etti.

Erhürman şunları söyledi:

“Hükümet daha doğrusu UBP Genel Başkanı Ersan Saner, toplantıda hiçbir şekilde seçim tarihini gündem dahi yaptırmadı. Son 2-3 gün önce 26 Aralık tarihi açıkça ifade edilmişti. Biz de bu tarihin gündeme getirilmesini bekledik ama getirilmedi. Hükümet meclisi şu anda açamıyor. Ortada ciddi bir mesele var. Çiftçilerin sorunları var. İstifaları dahi kurultay hesapları nedeniyle yapıldı. Ekonomik kriz, döviz gibi sorunları hükümet tarafından dikkate alınmıyor.

Geçen Şubat’tan beri 5 defa seçim tarihiyle ilgili teklif getirdiler. Ancak daha sonra ciddiyetsizlik yapıp tekliflerini geri çektiler.



Hangi tarihi getirirlerse getirsinler biz kabul etmeye hazırız, yeter ki ciddi olsunlar. Zaten seçim tarihi belirlenmelidir çünkü ülke hükümetsizdir, kaosun ortasında kaldı. Kimse bu sorumluluğu alamaz ancak hükümet zaten bir sorumluluk üstlenmiyor.”CTP lideri Tufan Erhürman “UBP’yi zorlamak açısından meclisten topluca istifayı düşünür müsünüz?” sorusuna ise “Zaten toplanan bir meclis yok, hükümet de yoktur” yanıtını verdi.

Özersay: Geniş tabanlı hükümete destek oluruz

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da Gündem Özel programına telefonla bağlandı. Özersay, dünkü toplantıda seçim tarihini belirlemeye çalıştıklarını ancak kaçamak cevaplarla durumun geçiştirildiğini ifade etti. Özersay, daha önce hükümet ortağı Erhan Arıklı tarafından ortaya atılan 26 Aralık tarihine destek verdiklerini söyledi.

Eğer seçim tarihi belirlenmeyecekse başka alternatifler düşünmek gerektiğini söyledi.

Özersay şunları söyledi:

“HP olarak, eğer bizim dışımızda diğer partilerle geniş tabanlı bir hükümet kurulursa destek olacağız. UBP, CTP ve HP’den oluşan geniş tabanlı bir hükümet kurmak isterlerse de ona da varız. Güçlü bir hükümet kurup ekonomik krizden çıkmayı ve seçime gitmeyi düşünmeliyiz.

Ülkenin önünü açmalıyız; kısır tartışmaların bitmesini sağlamalıyız. Kurultay yarışı var diye seçim tarihi belirlemiyorlar. Uzlaşacağımız, anlaşacağımız kişinin görevde kalıp kalmayacağını bilmiyoruz ama buna rağmen seçim tarihinde ‘gelin anlaşalım’ diyoruz. Sayın Saner, ‘Seçim tarihini bağlayamam diye’ yanıt veriyor. Muhatabımız bu kararı alamıyorsa o zaman yeni bir hükümet kurma ihtimalini değerlendirmeliyiz. Eğer bu da olmazsa Aralık’ta seçim ilan edilecek, başka çıkış yolu da yok.”