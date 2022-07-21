Genç ölümler artış gösterdi

Hüseyin ÇİÇEK

Ülkede son günlerde ard arda yaşanan ani ve genç ölümler dikkat çekiyor. Gazimağusa’da 39 yaşındaki Efgani Dönmez, Gönyeli'de 28 yaşındaki Elic Yula ve Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 52 yaşındaki Hakan Oğuz aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Elic Yula’nın dün sabah, Hakan Oğuz ile Efgani Dönmez’in önceki gün yaşamını yitirdiği açıklandı. Polis, 3 şahsın ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağını bildirdi.

Bir çocuk babasıydı

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre Dönmez’i önceki sabah 09.30 sıralarında hareketsiz halde bulan ailesi durumu 112 Acil Servis’e bildirdi.

Dönmez’in evine giden sağlık ekibi yaptığı kontrolde talihsiz gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz gencin cenazesi otopsi amacı ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gazimağusa’nın sevilen simalarından olan Efgani Dönmez evli ve bir çocuk babasıydı.

Dönmez’in cenazesinin, otopsinin ardından defnedileceği öğrenildi.

Koğuşta rahatsızlandı

Cezaevinde tutuklu bulunan Oğuz ise önceki gece saat 22.00 sıralarında rahatsızlandı. Oğuz, Merkezi Cezaevi’nin revirinde yapılan ilk kontrolün ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Oğuz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 52 yaşında hayata veda etti. Oğuz’un cenazesinin memleketi Türkiye’ye gönderileceği açıklandı.

Yula evinde ölü bulundu

Gönyeli'de ise dün saat 09.30 sıralarında, 28 yaşındaki Elic Yula kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu. Polis, Yula, Dönmez ve Oğuz’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını ve otopsi yapılacağını açıkladı.

