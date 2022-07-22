İhracat yeniden başlayacak

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle başlayan tahıl krizinde önemli bir gelişme yaşandı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye-Rusya-Ukrayna-BM arasında yapılan görüşmelerle ilgili İstanbul’a gidiyor. Tahıl sevkiyatıyla ilgili yapılacak olan anlaşmanın imza töreni saati de belli olurken ABD'den Rusya'yla ilgili tehdit gibi bir açıklama geldi.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde sona gelindi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracı için Türkiye-Rusya-Ukrayna-BM arasında yapılan görüşmelerle ilgili geç saatlerde İstanbul'u ziyaret edeceğini bildirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde devam eden görüşmelere değinen Haq, “Durum biraz değişken, bu yüzden anlaşmanın ne zaman imzalanacağını gerçekten söyleyemem. Henüz tam olarak orada değiliz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni bugün 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

ABD’den de açıklama geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price düzenlediği basın toplantısında gelen bir soru üzerine, ABD'nin Türkiye’nin ev sahipliğinde imzalanacak olan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması’nı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin anlaşmadaki çabalarını takdir ettiğini aktardı.

Price, “BM Genel Sekreteri’nin sıkı çalışmasını takdir ediyoruz. Türk müttefiklerimizin koyduğu gayretli çalışmaları alkışlıyoruz” dedi.

“En başta asla bu konumda olmamalıydık”

Söz konusu anlaşmanın ABD ve diğer G20 ülkeleri tarafından desteklendiğini belirten Price, “Prensip olarak bu anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz, ancak şu anda odaklandığımız şey Rusya’yı bu anlaşmayı uygulamaktan ve Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaşmasını sağlamaktan sorumlu tutmak. En başta asla bu konumda olmamalıydık. Bu, Rusya'nın gıdayı silahlandırmak için kasıtlı bir kararıydı. Son birkaç saat içinde duyduklarımız sevindirici bir gelişme, ancak asıl önemli olan bu anlaşmanın uygulanması. Elbette ortaklarımızla birlikte Rusya’yı bunun uygulanmasından sorumlu tutmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BM ve Türkiye tahıl konusunda arabulucu

BM ve Türkiye, Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden ihracatını yeniden başlatmak ve Rusya’dan tahıl ve gübre sevkiyatlarını kolaylaştırmak için arabuluculuk yapıyor.

Her ikisi de büyük küresel buğday tedarikçileri olan Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılı ile başlayan savaş küresel gıda fiyatlarını artırdı ve uluslararası bir gıda krizine neden oldu. Savaş, nedeniyle Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden yaptığı tahıl ihracatı dururken, 20 milyon ton tahıl Odesa Limanı'ndaki silolarda mahsur kaldı.

