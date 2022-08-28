Gençler tedavi altına alındı

Alayköy’de 17 yaşındaki bir sürücünün kullandığı araba önce bir evin bahçe duvarına ardından park halindeki bir araca çarptı. Ehliyetsiz sürücü yanında araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan 14 yaşındaki yolcu da yaralandı.

Kazanın 17 yaşındaki Hasan Kötüce’nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu yaralanan sürücü Kötüce ile araçta yolcu olarak bulunan kardeşi 14 yaşındaki Mehmet Kötüce tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri çıkardı

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre; kaza dün saat 17.15 sıralarında, Alayköy Kemal Deniz Caddesinde meydana geldi. 17 yaşındaki Hasan Kötüce, GC 968 plakalı salon araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıktı.

GC 968 plakalı araç önce bir evin bahçe duvarına ardından da banket içinde park halinde bulunan

SS 062 plakalı araca çarptı.

Kaza sonrası araçta sıkışan Mehmet Kötüce itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Hasan Kötüce ve yolcu Mehmet Kötüce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü, polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.