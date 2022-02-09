Gençliğine yazık olur

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz Cumartesi sabahı yan yana bulunan 2 restorana giren 18 yaşındaki Togay Öztürkler, bin 40 TL nakit para çaldı. İşyerinin güvenlik kamerası tarafından tespit edilen ve kimliği belirlenen genç yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ayhan Arabi, zanlının, 5 Şubat 2022 tarihinde saat 03.30 sıralarında, Gazimağusa’da, Maraş bölgesinde faaliyet gösteren “Mevlana Pide Salonu” isimli işletmeye girerek, kasa içerisinde 360 TL, işletmede Y.Ş isimli kişiye ait asılı olan ceketin cebinden ise 380 TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi.

Kebapçının kamera fişlerini çekti

Zanlının, ardından hemen yan tarafta bulunan “ Ahmet Usta” isimli restorana girdiğini ancak iş yerimden bir şey sirkat etmediğini ve güvenlik kamerası fişlerini de çektikten sonra çıktığını anlatan polis, pide salonu güvenlik kamerasından zanlının tespit edildiğini aktardı.

Gençliğine verdiler

Polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, işletme sahiplerinin, zanlının yaşının küçük olması nedeniyle şikayetçi olmadıklarını belirtti ve uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin lehinde, 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.