‘Gençlik Meşalesi’ yakıldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107’nci yıl dönümü kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelindeki kutlama ve etkinlikler Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki törenle başladı.

Törende, Gençlik Meşalesi yakılarak, 19 Mayıs haftasının açılışı yapıldı.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık bürokratları, Lefkoşa bölgesi okullarından gelen öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Bakan Çavuşoğlu’nun anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okunurken, Bakanlık personeli Ayşe Yücetürk Emiroğulları tarafından işaret diliyle de anlatıldı.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ve 20 Temmuz Fen Lisesi Öğrencisi Egemen Emre Uzun’un konuşma yaptığı törende, Bakan Çavuşoğlu, iki öğrenci ile birlikte Gençlik Meşalesi'ni yaktı.

Alayköy Kültür ve Sanat Derneği tarafından sunulan halk dansları gösterisi sonrasında, 20 Temmuz Fen Lisesi Öğrencisi Yiğit Berk Koşucu, Atatürk’ün Gençliğe Hitabe'sini, aynı okulun öğrencisi Yağmur Acun da gençliğin cevabını okudu. Ardından tören sona erdi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919’da başlayan özgürlük ateşinin her geçen gün büyüdüğünü ifade ederek, büyük fikrin 107’nci yıl dönümünü anmak ve kutlamak için bir arada bulunmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

19 Mayıs 1919’da büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün, Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkışıyla yakılan ateşin bütün Anadolu’ya yayıldığını kaydeden Çavuşoğlu, halkın, lideriyle birlikte Çanakkale’de, Sakarya’da ve Anadolu’nun her yerinde gelecek nesillerin özgürlüğü, Türk milletinin varlığı için mücadele ettiğini anlattı. Bakan Çavuşoğlu, “Milletini ve vatan yaptıkları toprakları korumak için canını gözünü kırpmadan veren şehitlerin torunları olmaktan büyük gurur duyuyoruz.” dedi.