Dava 24 ayda sonuçlandı

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’nın park alanı içerisinde şüpheli görülerek, yapılan aramada üzerinde uyuşturucu bulunan Orhan Boçkır, hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, bir yıl hapse mahkum edildi.

Sanık hakkında verilen kararı heyet başkanı okudu.

Başkan; sanığın 9 Şubat 2024 tarihinde saat 22.00'de Metehan Kara Giriş Kapısı doğuya bakan oto park yeri içerisinde yürürken şüpheli görülerek, üzerinde arama yapıldığını söyledi. Başkan; yapılan aramada sanığın üzerinde 108 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Başkan; sanığın üzerinde bulunan sigara paketi içerisinde uyuşturucu geliri olan bin 200 Euro bulunarak, emare alındığını belirtti. Başkan; mahkemeye sunulan olgu ve emareler ışığında, sanığı “Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal, alma ve tasarruf” suçlarından mahkum ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının gün geçtikçe yaygınlaşan ve toplumda endişe yaratan suçlardan olduğuna vurgu yapan başkan; sanığa, oy birliği ile bir yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

