Bini aşkın araç kontrol edildi

Trafik ekipleri tarafından önceki gece ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 356 araç sürücüsü kontrol edildi.

Çeşitli suçlardan 256 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 26 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“129’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü muayenesiz araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i polisin dur emrine uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak ve 72’si diğer trafik suçları.”

Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Bu arada Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde önceki gün meydana gelen kaza hasarla atlatılırken, alkollü sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; Jefta Olamide Oladunni (E-28) 83 miligram alkollü içki tesiri altında, park halinde bulunan yönetimindeki VL 020 plakalı araç ile yolun sağ tarafından dikkatsizce hareket edip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden yola giriş yaptı. Bu esnada bulvar üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Mahmut Kara (E-58) yönetimindeki GB 362 plakalı aracın sağ ön yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

VL 020 plakalı araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.