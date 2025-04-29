Konu AB’nin bilgisinde

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Türkiye’nin limanlarını Güney Kıbrıs gemilerine açmasıyla ilgili girişimlerini doğruladı.

Letimbiotis, Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK radyosuna dün sabah yaptığı açıklamada, Türkiye’nin limanlarını Güney Kıbrıs gemilerine açması karşılığında Türk iş adamlarına vize verilmesi şeklinde bir öneri yaptıklarını söyledi.

Söz konusu önerinin, AB’nin Kıbrıs sorununa daha etkin müdahil olmasını sağlama çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in çabaları çerçevesinde yapıldığını belirten Letimbiotis, Türkiye’nin limanlarını Güney Kıbrıs gemilerine açmasının ise Türkiye’nin bir yükümlülüğü olduğunu iddia etti.

Letimbiotis ayrıca, “AB-Türkiye çerçevesinin tam olarak güncellenmesi için çalıştıklarını, AB-Türkiye ilişkilerinin ilerlemesinin temelinde Türkiye’nin Kıbrıs’tan doğan yükümlülükleri ve uluslararası hukuka uyum sağlamasının olduğunu” da sözlerine ekledi.

