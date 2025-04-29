100 bin TL yatırdı

Suna ERDEN

Minareliköy’de sürücüsü olduğu motosikletin direksiyon hakimiyetini kaydederek kaza yapan, yanında yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Ali Minnoş'un hayatını kaybetmesine neden olan Fırat Atamtürk dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 14 yıl hapis öngören tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma suçunun yanı sıra süratli, dikkatsiz, alkollü ve kasksız motosiklet kullanma davalarından yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Polis; kazanın 23 Nisan 2025 tarihinde, saat 21.15 sıralarında, Minareliköy'de Şht. Mehmet Emin Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis; Fırat Atamtürk'ün yönetimindeki ZD 122 plakalı motosiklet ile 196 promil alkol tesiri altında, süratli ve dikkatsiz bir şekilde kuzey istikametine doğru seyrettiği esnada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktığını ve bir ikametgahın bahçe duvarına çarptığını kaydetti.

Polis; kaza sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Minnoş’un olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti. Polis; zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak 4 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 10 kişiden ifade alındığını, motosikletin incelemesinin yapıldığını açıkladı.

Polis; ayrıca birçok kamera görüntüsü incelendiğini, zanlının kask takmadığını tespit ettiklerini söyledi. Polis; soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500'er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

