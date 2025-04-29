Yeni projeler gündemde

Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nde onaylanan 2025 İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması'nı ele almak, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak projeleri değerlendirmek ve KKTC’ye yapılacak yeni projelerin planlamasını gerçekleştirmek amacıyla dün Ankara’ya gitti.

Başbakan Üstel, Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak.

Başbakan Üstel’e, ziyareti sırasında hükümet ortakları Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da eşlik edecek.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, Ankara ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Hükümetimizi kurduğumuz günden bu yana, Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle karşılıklı sevgiye, saygıya, güvene ve iş birliğine dayalı ilişkilerimizi en üst düzeyde yürütüyoruz.

Şu anda gündemimizde, 2025 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında yaratılacak kaynaklarla halkımızın refah seviyesini artıracak büyük projelerin hayata geçirilmesi bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile gerçekleştireceğimiz görüşmede, hem mevcut iktisadi ve mali iş birliği anlaşmasını gözden geçirecek hem de geleceğe yönelik yeni ve büyük projelerin planlamasını yapacağız. Son derece verimli ve yoğun bir ziyaret olacağına inanıyorum. İnanıyorum ki bu görüşmelerin ardından, Kıbrıs Türk halkının yaşamına doğrudan dokunacak pek çok yeni projenin ilk adımlarını atmış olacağız.”

