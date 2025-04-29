Cesur itiraf

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen ‘Azim Operasyonu’ sırasında tutuklanan Nijeryalı David Obinna Sunday, Crosper Chidozie Ndeka, Chibuike Stephan Chilaka ve Chukwudi Udechukwu, sorgulama sırasında cesur itiraflarda bulundu. Uzun süreden beri ülkede kaçak yaşayan Nijeryalılar, geçim kaynaklarının uyuşturucu ticareti olduğunu söyledi.

Baskın sırasında Nijeryalıların evinde 347 gram hintkeneviri, hassas terazi ve bir miktar para bulunurken; zanlılar, geçtiğimiz ay içerisinde de 504 gram uyuşturucu alıp satış yapıldığını itiraf etti. Zanlıların ifadesinden yola çıkan ve soruşturmayı genişleten polis, uyuşturucu ticaretinde rol alan kişileri ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Tümü kaçak

Soruşturma geniş çaplı devam ederken, zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Ülkede kaçak yaşam sürdükleri de tespit edilen zanlılar hakkında 8 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; 24 Nisan tarihinde alınan ihbar üzerine Lefkoşa’da yaşayan zanlıların evinde yapılan aramada, toplam 347 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi bulunduğunu söyledi. Polis; ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 143 bin 380 TL ile 20 Sterlin nakit para bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis; zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ve mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını belirtti.

Bir gramlık paket 800 lira

Polis; yapılan soruşturmada David Obinna Sunday’ın 2025 yılı Mart ayı içerisinde 504 gram kenevir aldığını, 56 gramını 900 bin Narya (21 bin 500) karşılığında Crosper Chidozie Ndeka’ya verdiğini, 25 Nisan tarihinde yine Lefkoşa’da bir şahıstan uyuşturucu temin ettiğini ve Crosper Chidozie Ndeka’ya bir milyon 350 bin Narya (33 bin TL) karşılığında 80 gram verdiğini, geriye kalan kısmını da tanımadığını birçok kişiye sattığını, elde ettiği paraları Nijerya’daki ailesine gönderdiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru; Crosper Chidozie Ndeka’nın da ifadesinin David Obinna Sunday’dan aldığı uyuşturucuların bir kısmını içtiğini, geri kalan kısmını birer gramdan oluşan paketleri tanesi 800 liraya birçok kişiye sattığını söylediğini aktardı.

Emarelerin analiz sonucu için laboratuvara gönderildiğini söyleyen polis; aranan bir şahıs ve alınacak ifadeler olduğunu kaydetti. Polis; soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

