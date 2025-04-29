Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada eşyalarında gümrük memurları tarafından yapılan aramada 4 adet mermi bulunan İbrahim Çetin yeniden mahkemeye çıkarıldı. Ülkeye kaportacı olarak çalışmak amacıyla gelen zanlı, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 24 Nisan 2025 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda, ülkeye giriş yapan zanlının eşyalarında gümrük memurları tarafından yapılan aramada 4 adet 9 mm çapında canlı mermi ile bir adet 12’lik ses fişeği tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti.

Polis; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını ifade etti.

Polis; bu süre içerisinde mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Zanlının ülkeye kaportacı olarak çalışmak için ön izinle geldiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme; davaları görüşülünceye kadar zanlıyı bir ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderdi.

