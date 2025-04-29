Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, Binboğa Yem Fabrikası’ndaki grev ve sıkıntılar tartışıldı.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, şirkette yaşananların acı gerçekler olduğunu kabul ettiğini ifade ederek, güvendiklerinden dolayı denetimde eksikliklerinin olduğunu, detaylı rapor talep ettiğini, idare memuru atanırsa sorunların hızlı bir şekilde çözülebileceğine işaret etti.

CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, genel kurulda, 62. Madde üzerine söz alarak, Binboğa Yem Fabrikası'ndaki greve değindi.

Bir işletmenin göz göre göre batırıldığını savunan Şahali, tüm uyarılarına rağmen üretim çarklarının kırıldığını ifade etti, Kooperatif müfettişlerinin ortaya koyduğu raporda, yönetim zaaflarına işaret edildiğini ancak adım atılmadığını ileri sürdü.

500 bin dolara ne oldu?

Şahali, bu şirketin soyularak batırıldığını savunarak, bundan dolayı piyasaya yüzde 10 zam geldiğini, girdi fiyatlarının yükseldiğini kaydetti.

Şahali, rapordan örnekler vererek, örneğin yüklenici bir firmaya yazılması gereken cezalardan yüklü miktarda kesintiye gidildiğini, aradaki rakamın 500 bin dolar olduğunu ifade ederek, bu paranın şirket kasasında değilse 500 bin doların ne olduğunu sordu.

Yaşananları “fiyasko” olarak niteleyen Şahali, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile o dönemin Tarım Bakanı Dursun Oğuz’a yönelik raporda yer alan tespitler olduğunu söyledi ve sorular sordu.

Ataoğlu: Eksik denetim yapıldı

Bakan Ataoğlu da, Şahali’ye teşekkür ederek, acı gerçekler olduğunu kabul ettiğini söyledi. Ataoğlu, oraya atadıkları yöneticilerin denetlenmesi gerektiğini, düzgün işler yapıldığını düşündüklerini, ancak denetimin eksiklikleri olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, bu konuda oradan geniş kapsamlı bir rapor istediklerini, Binboğa'nın faaliyette olmamasına üzüldüklerini, çek yasağı olduğunu, insanların mağdur olduğunu anlattı.

Buraya idare memurunun atamasının henüz gerçekleşmediğini, atamanın yapılmasıyla maaşların ödenmesi, işlemlerin yeniden başlamasının sağlanabileceğini ifade eden Ataoğlu, Binboğa'nın yeniden sürdürülebilir bir hale gelmesi amacıyla sendika ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Binboğa'da yanlışlıklar yaptıklarını, denetimlerin eksiklikleri olduğunu ifade eden Ataoğlu, yapılan çalışmaları anlattı ve milletvekillerinin eleştirilerine karşı çek yasağının yeni yaşandığını kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2025, 09:57