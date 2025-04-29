Sadece küpeler bulundu

Çatalköy’de yaşayan arkadaşının evine yedek anahtarla birçok kez gizlice giren, tümü altın olan 19 parça ziynet eşyası çalan Adem Kaya, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Hakkında "ev açma, ikametgahtan sirkat ve mülke tecavüz" suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

Duruşmada soruşturma kapsamında 8 kuyumcuda araştırma yapıldığını, çalınan 19 parça ziynet eşyasından sadece 2 küpenin bulunduğu belirtildi.

Polis; Çatalköy'de sakin T.Ş.’ye ait evden tümü altın olan 7 adet kolye, 2 adet küpe, biri pırlantalı 4 yüzük, 3 adet çocuk küpesi, 2 adet bir gram altın ve bir adet swaroski bilekliği çaldığını söyledi. Polis; zanlının arkadaşı olan T.Ş.’nin evine yedek anahtarla girdiğini de belirtti.

Polis; zanlının 24 Nisan’da Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını, söz konusu ikametgaha birçok kez girdiğini ve altınları çaldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru; zanlının 25 Nisan’da mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis; 3 günde zanlının tasarrufunda tespit edilen cep telefonunun PGM Data İnceleme Şubesine gerekli araştırılmanın yapılabilmesi maksadıyla teslim edildiğini açıkladı. Polis; yine zanlının tasarrufunda tespit edilen cep telefonu içerisindeki çağrı hattının son iki ay içerisinde sinyal verdiği bölgelerin tespitinin yapılabilmesi amacıyla telefon şirketine yazı yazıldığını ifade etti.

Polis memuru; 8 farklı kuyumcudan soruşturma yapıldığını, henüz sadece 2 çift küpenin tespit edildiğini ve 2 ifade alındığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

