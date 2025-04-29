Yusuf Süt sorgulanıyor

Suna ERDEN

Girne’deki evinde 20 Nisan sabahı cansız bedeni bulunan 39 yaşındaki İranlı Ala Sholeh’in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ala Sholeh’in erkek arkadaşı Yusuf Süt yeniden mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındı.

Duruşmada ölmeden önce bir takı mağazasında satış elemanı olarak çalışan Ala Sholeh’in otopsisinde bazı şüpheli bulgular bulunması üzerine tutuklanan zanlının olay günü kız arkadaşının evinde olduğu ancak polise yalan söylediği belirtildi.

Zanlının; kız arkadaşının evinin bulunduğu Mercan Sokak’ta tanımadığı birinden telefon isteyerek, 112 Acil Servisi 2 kez arayıp ihbarda bulunduğu belirtildi.

Ayrıca Ala Sholeh’in ayrılmak istediği, bu yönde zanlıya mesajlar attığı tespit edilirken, alınan ifadeler ve incelenen kamera görüntüleri sonucu Yusuf Süt’ün son günlerde kız arkadaşının iş yerinin önünde beklediği, zorla eve götürmek istediği belirlendi.

İhbar 20 Nisan’da yapıldı

Polis; 20 Nisan 2025 tarihinde 112 Acil İhbar Hattına bir kadının evinde ölü olduğuna dair ihbar yapıldığını söyledi.

Polis; olayın bildirilmesi üzerine Ala Sholeh’in Mercan Sokak’taki evine gidildiğini belirtti. Polis; öldüğü tespit edilen Ala Sholeh’in cesedinin Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis; 21 Nisan tarihinde Lefkoşa Devlet Hastanesi Morgunda Adli Tıp Uzmanı tarafından Sholeh’e yapılan otopside darp ve cebir izine rastlanmazken, sağ akciğerinde ve boynunda kanama tespit edildiğini ifade etti.

Şüphe üzerine soruşturma başlatıldı

Polis memuru; şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldığını, yapılan araştırmada 112’ye ilk ihbarın sabah saat 07.10, ikinci ihbarın ise 08.50’de yapıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis; yapılan ileri soruşturmada ise Yusuf Süt’ün Mercan Sokak’ta tanımadığı bir şahsın telefonundan arayarak ihbar verdiğini ancak, adresi tam anlatmadığı için sağlık ekiplerinin evi bulamadan bölgeden ayrıldığını kaydetti.

Polis; zanlının bu kez saat 08.50’de 112’ye ikinci ihbarı yaptığını ve adresin bulunduğunu ifade etti.

Polise yalan söyledi

Bir takım şüpheler üzerine zanlının tutuklandığını kaydeden polis; verdiği ilk beyanda olay günü sabah 07.00’de Barış Parkı’nda yürüyüşte olduğunu ancak incelenen kamera görüntülerinde aynı saatlerde Sholeh’in evinde olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis; 17 kişiden ifade temin edildiğini, 13 kamera görüntüsünün incelendiğini söyledi.

Polis; 6 kamera görüntüsünün incelemesinin sürdüğünü, zanlı ve Sholeh’in olay günü kıyafetlerinin yanı sıra tırnak doku örneği alındığını, DNA raporlarının hızlı bir şekilde hazırlanması için yazışmaların yapıldığını kaydetti.

Sholeh’in kaldığı apartmanın kamera görüntülerinin de incelendiğini kaydeden polis; ayrıca bölge sakinlerinden ve iş arkadaşlarından ifade temin ettiklerini açıkladı.

Sholeh’i zorlayarak eve götürmek istedi

Polis; Sholeh’in iş arkadaşlarının, zanlının son dönemlerde her akşam iş yeri önünde arabası ile beklediğini ve Sholeh’i zorlayarak eve götürmek istediğini söylediklerini aktardı.

Polis memuru; zanlının sürekli Sholeh’in iş yerine çiçek gönderdiğini de belirtti. Alınması gereken ifadeler, beklenen raporlar olduğunu dile getiren polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

İlişkisini bitirmek istiyordu

Zanlının avukatı süreye itiraz etmezken, polise bazı sorular yöneltti. Polis; Sholeh ile zanlının arasında bir gönül ilişkisi olduğunu, Sholeh’in cep telefonunda ilişkisini koparmak için zanlıya attığı mesajlar bulunduğunu açıkladı.

Polis; zanlının cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını ifade etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, talep edilen 8 günlük süreyi onayladı.