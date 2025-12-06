Geniş kapsamlı tadilat yapıldı

Gençlik Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, kampın daha modern, güvenli ve kullanışı hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda mutfak ve yemekhaneye iç ve dış cephe boyama, yalıtım ve izolasyon yapıldı.

Mutfağa sanayi tipi fırın, ocak, buzdolabı ve derin dondurucu gibi yeni ekipmanlar temin edildi.

Kamp çevresinde yaklaşık 800 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde yangın güvenlik şeridi oluşturuldu.

Konaklama odalarında boya, izolasyon ve tadilat çalışması yapıldı. Öğrenci koğuşlarında tuvalet ve banyo kapıları yenilendi.

Kamp girişine bariyer sistemi takıldı. Kamp genelinde dış cephe boyama çalışmaları yapıldı. Bekçiler, personel ve hemşire için ayrı ayrı üç prefabrik bina kazandırıldı.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, Kantara Gençlik Kampı’nın gençler tarafından çok sevildiğini ve cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, kampın eksiklerinin tamamlanarak gençlere daha yaraşır hale getirildiğini kaydetti. Hüseyin Ozanoğlu, çalışmalarda emeği geçen ve destek olan Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi yetkililerine ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

Yıllardır Lapta Gençlik Kampı’nda yaşanan sıcak su sorunun gelecek günlerde giderileceğini belirten Ozanoğlu, merkezi bir ısıtma sisteminin kurulacağını kaydederek Lapta Gençlik Kampı’nın da eksikliklerinin hızlıca giderileceğini söyledi.

