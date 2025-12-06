Demokrasinin  büyümesi için gerekli bir adım

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis’te kadın milletvekili sayısının artırılması gerektiğini, kadın temsiliyetinin demokrasinin büyümesi için şart olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü dolayısıyla, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Halide Tunceri ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada, Meclis'teki kadın personel sayısının erkeklerden fazla olduğunu, bunun iş yaşamında kadının etkisini ve üretkenliğini gösterdiğini söyledi. Meclis’te kadın milletvekili sayısının da artırılması gerektiğini kaydeden Öztürkler, kadın temsiliyetinin demokrasinin büyümesi için şart olduğunu söyledi. Öztürkler, “Annelerimiz, eşlerimiz, kızlarımız… Onlar toplumumuzun en değerli varlıklarıdır” dedi.

Toplumsal ilerlemenin temel taşı olan kadınların siyasetten iş yaşamına kadar her alanda daha fazla görünür olmalarının önemine dikkati çeken Öztürkler, kadına seçme ve seçilme hakkını tanıyan Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuna atıfta bulunarak “Atatürk’ün açtığı yolda kadınlarımızın her alanda daha güçlü şekilde var olması en büyük temennimizdir” dedi.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Halide Tunceri de Öztürkler'e derneklerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kadınlar Birliği Genel Başkanı Halide Tunceri’ye günün anısına plaket takdim etti.

