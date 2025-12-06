Türkiye’nin desteği devam edecek

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ankara’da Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede KKTC gümrüklerinin modernizasyonu, ticaret altyapısının güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki lojistik ağının daha etkin hale getirilmesi konuları ele alındı.

Bolat, Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve beraberindeki heyetle verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

KKTC gümrüklerinin modernizasyonu, ticaret altyapısının güçlendirilmesi ve ülkeler arasındaki lojistik ağının daha etkin hale getirilmesi başta olmak üzere, KKTC’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak birçok başlık üzerinde kapsamlı bir değerlendirmede bulunduklarını belirten, Bolat şunları kaydetti:

"TürkiyeYüzyılı vizyonumuzun temel direklerinden biri olan, güçlü ihracat hedeflerimiz doğrultusunda, KKTC ile ticari bağlarımızı daha da genişletmek, karşılıklı yatırım fırsatlarını çoğaltmak ve iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu derinleştirmek için ortak irademizi bir kez daha ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde, KKTC’nin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmak, ekonomik kapasitesini daha da güçlendirmek ve 'iki devlet tek millet' şuuruyla sarsılmaz kardeşlik bağlarımızı pekiştirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara yeni bir ivme kazandırma konusunda mutabık kaldık."

