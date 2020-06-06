Gerçek para ortada yok

Suna ERDEN

Lefkoşa’da çalıştığı Moonstar Döviz Bürosu’na müşteri olarak gelen bir kişiden aldığı 500 Euro’yu sahtesi ile değiştirip, geri veren Kaşif Pehlivan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının almış olduğu gerçek 500 Euro’nun henüz bulunmadığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Haziran tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Moonstar Döviz Bürosu’na giden bir müşterinin Türk Lirası ile takas yapmak için veznedar Kaşif Pehlivan’a 500 Euro verdiğini söyledi.

Polis, parayı alan Kaşif Pehlivan’ın hile ile tasarrufunda bulunan sahte 500 Euro’yu müşteriye verdiğini belirtti.

Polis memuru, 500 Euro banknotun incelendiğini, sahte olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan kamera incelemelerinde de zanlının müşteriden almış olduğu numarası meçhul 500 Euro parayı sahte banknot ile değiştirdiğinin görüldüğünü açıkladı. Zanlının 3 Haziran 2020 tarihinde tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.