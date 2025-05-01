Büyük korku verdi

Lefkoşa’ya bağlı Değirmenlik’te yaşanan olayda telefonda başka erkeklerle konuştuğu gerekçesiyle eşini darp eden Taner Akyüz şikayet üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Eşini “seni gebertirim, yüzüne kezzap dökerim” diyerek tehdit ettiği de belirtilen zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, 29 Nisan 2025 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Değirmenlik'te sakin zanlının ikametgâhı içerisinde whatssap üzerinden başka erkeklerle konuştuğu gerekçesiyle eşinin yüzüne tokat vurmak suretiyle ciddi bir biçimde darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının akabinde "bundan sonra iş dışında biriyle konuşursan seni gebertirim ve yüzüne kezzap dökerim" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu belirtti. Polis, aynı gün hakkında tutuklama emri çıkarılan zanlının Değirmenlik Polis Karakoluna geldiğini ifade etti. Polis, zanlının aleyhine getirilen yazılı dava tebliğine kabul yönünde cevap verdiğini açıkladı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, ileride görüşülecek davalarında hazır bulunabilmesi için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 45 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

