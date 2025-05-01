Balona üflemedi

Suna ERDEN

Girne'de kendisine alkol almak için para vermediği için eşini sokak ortasında darp eden Ufuk Değnekli, soruşturma amaçlı götürüldüğü Adli Şubede de olay çıkardı.

“Darp, kadına şiddet, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı hareket" suçlarından tutuklanan Ufuk Değnekli dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 29 Nisan 2025 tarihinde, saat 16.00 raddelerinde, Girne'de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, kendisine alkol almak için para vermediği gerekçesiyle eşinin sırtına, sağ bacağına ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi.



Polis, zanlının aynı gün Girne Adli Şube'ye sevk edildiğini, saat 17.10 raddelerinde soruşturma odasında bulunduğu esnada, kendisine alkol testi yapılmak istenince sarhoş bir vaziyette yüksek sesle bağırarak "Kimsiniz be ama, üflemeyeceğim, ben gidiyorum, suçlu değilim, beni tutuklayamazsınız" deyip rahatsızlık yaptığını ve sağ eli ile duvar dolaplarına vurmak suretiyle uygunsuz hareketlerde bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının nefes örneği vermeyi reddettiğini "sarhoşluk rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı hareket" suçlarından makul güç kullanılarak suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, 30 Nisan 2025 tarihinde zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini ancak davalarını kabul etmediğini söyledi.

Polis memuru, zanlının 27 Ekim 2019, 17 Eylül 2020 ve 30 Kasım 2024 tarihlerinde eşini darp ettiğine dair poliste kayıtların mevcut olduğunu ancak eşinin şikâyetçi olmayıp ifade vermekten imtina ettiği için ileri işleme gidilmediğini açıkladı.



Polis memuru, aktarmış olduğu olgular ışığında zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve bir milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

